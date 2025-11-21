Dónde ha caído el bote de 40,5 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams, Bonoloto y Lotería Nacional de este jueves 20 de noviembre de 2025

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 20 de noviembre, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000 euros, han sido vendidas en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) y San Fernando (Cádiz). En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior.

El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000,00 € entre el número de combinaciones acertantes.

En el sorteo del Super 11 no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 21 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07 31 03 49 02 41. Complementario: 22. Reintegro; 0. Joker: 4767802.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 43.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 74.040 de Soria, situado en Marqués de Cerralbo, s/n; en el nº 86.205 de O Porriño (Pontevedra), situado en Ramón González, 7 y en la Administración de Loterías nº 1 de Barco de Valdeorras (Ourense), situada en Lauro Olmo, 2.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 26 46 31 42 40 14 Complementario: 18. Reintegro: 4

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.800.000 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 71.955 de El Rubio (Sevilla), situado en Beatas, 9.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 20 de noviembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 28 7 30 31 20 17 - Sueño: 4.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

