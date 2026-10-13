Dónde ha caído el bote de 37 millones de euros del Euromillones, el bote de 900.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy martes 13 de octubre de 2026

Este martes 13 de octubre se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 13 de octubre de 2026 agraciado con bote de 900.000 euros, ha sido para el número 11, 13, 28, 31, 41 y 42, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de MARRATXÍ (Illes Balears), situada en C.C. Alcampo - Autovía P.M. 27 Km. 3,9 L-49 y en la nº 4 de LA OROTAVA (Santa Cruz de Tenerife), situada en C.C. Villa 2 Local 68 – A.De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de ELCHE (Alicante) situada en Jaime Pomares Javaloyes, 4 ; en el Despacho Receptor nº 43.610 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas), situado en Alemania, 86 y en el nº 92.505 de ZARAGOZA, situado en Pascuala Perie, 7.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 13 de octubre de 2026 es el 21, 23, 39, 44 y 49 y las estrellas los números 04 y 11. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 37.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el GRF94523.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 69.940 de CASTRO URDIALES (Cantabria ), situado en Ataúlfo Argenta, 5. Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de RIVASVACIAMADRID (Madrid), situada en Plaza Pau Casals, 4.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 13 de octubre de 2026 es el 27587. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 29 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.