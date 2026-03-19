Comprobar Sorteo ONCE: resultado del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE del jueves 19 de marzo 2026

El sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE es ya toda una institución en nuestro país. Celebrado cada año el 19 de marzo, es uno de los sorteos más populares del año por lo simbólico de la fecha y por la cuantía de los premios. En este sentido, es muy común regalar un cupón del Día del Padre como parte de la celebración de este día tan especial. De hecho, muchas personas que, en general, no juegan al cupón durante el año, este día sí prueban fortuna

En total, este sorteo extraordinario reparte más de un millón de premios (lo que multiplica las posibilidades de obtener alguna recompensa) y cuenta con un premio principal de 17 millones

El Sorteo Extra de la ONCE por el Día del Padre se celebra el 19 de marzo entre las 21:25 y las 21:55.

Desde Antena 3 Noticias podrás seguir el sorteo y enterarte al momento de si has sido uno de los afortunados.

Premios del Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2026

La estructura de premios del sorteo se reparte de la siguiente forma:

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 900.000 premios de 5 € a la última cifra.

Comprobar cupón Extraordinario del Día del Padre de la ONCE 2026

Si has comprado un cupón, no olvides revisar tu número y comprobar si la suerte te ha sonreído este Día del Padre 2026.

Desde Antena 3 Noticias podrás seguir los resultados del sorteo al minuto. ¡Mucha suerte!

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