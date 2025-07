Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de vacaciones de hoy sábado 5 de julio del 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional, también conocido como “el Gordo del Verano”. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si ha sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

No esperes que la suerte te caiga del cielo. Tienes que hacer algo para que tu vida te sorprenda. ¿Y si este verano compras un décimo del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional? Tal vez no puedas controlar el destino, pero sí puedes darle una oportunidad. Hay momentos que lo cambian todo, y este sorteo puede ser uno de ellos.

Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional: ¿qué premios reparte?

Por solo 20 euros, podrías abrir la puerta a un verano diferente, inolvidable y lleno de posibilidades. ¿Y si este año tus vacaciones no terminan en septiembre porque te ha tocado el Gordo del Verano? ¡Descubre qué premios puedes ganar con el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional!

Un Premio Especial de 19.800.000€ de euros a un décimo. Un Primer Premio de 2.000.000€ de euros a la serie (200.000 el décimo). Un Segundo Premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros el décimo). Un Tercer Premio de 200.000 euros a la serie (20.000 euros el décimo). 800 premios de 8 extracciones de 3 cifras: 1.000 euros a la serie (100 euros el décimo). 4.000 de 4 extracciones de 2 cifras: 400 euros a la serie (40 euros el décimo).

¿Has visto que no solo puedes ganar el Premio Especial de casi 20 millones de euros, sino que también tienes la posibilidad de ganar muchos otros premios interesantes?

¿Cuándo se celebra el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional?

El día de este Sorteo Extraordinario de Vacaciones es el 5 de julio de 2025, a las 13:00h. ¡Será un sábado inolvidable si resultas el ganador de uno de los grandes premios!

Recuerda que en Antena 3 Noticias podrás seguir el sorteo y comprobar si has sido uno de los afortunados. Y si no lo has sido, no te preocupes, tienes la opción de participar en el próximo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. ¡Hay muchos todo el año!

Nota: los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario de Vacaciones son aquellos publicados por Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

