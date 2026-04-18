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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 18 de abril de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, sábado 18 de abril de 2026 es el 04, 23, 27, 28, 41 y 43, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 6, con un bote de 5.200.000 euros.

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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 18 de abril de 2026 es el 04, 23, 27, 28, 41 y 43, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 6. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 5.200.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 143 754, premiado con 1 millón de euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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