Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy martes 02 de junio de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 02 de junio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy martes 02 de junio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 02 de junio de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Si aciertas las cinco cifras y la serie ganarás un premio único de 500.000 euros. El sorteo permite ganar 500.000 euros al acertante de las 5 cifras y la serie.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 02 de junio de 2026 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 02 de junio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 02 de junio de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy martes 02 de junio de 2026

Euromillones comprobar

Euromillones: Resultado de hoy martes 02 de junio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído el bote de 9 millones de la Primitiva, el de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 1 de junio de 2026

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 01 de junio de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 01 de junio de 2026

El EuroDreams de hoy, lunes 01 de junio de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 04 15 23 31 34 39 y al dream 3.

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 01 de junio de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 01 de junio de 2026 con un bote de 600.000 euros ha agraciado al número 06 10 23 30 46 48, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 5.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 01 de junio de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído los botes de 8 millones de euros del Gordo de La Primitiva, los 1,1 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 31 de mayo de 2026

SORTEOS ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 31 de mayo de 2026

Publicidad