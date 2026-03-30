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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 30 de marzo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 30 de marzo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 10.000.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 30 de marzo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 10.000.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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