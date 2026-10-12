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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 12 de octubre de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 12 de octubre de 2026 es el 02, 05, 26, 40, 42 y 45, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 9. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 33.500.000 euros.

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La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva Antena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 12 de octubre de 2026 que cuenta con un bote de 33.500.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 02, 05, 26, 40, 42 y 45, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 781 884 premiado con 1 millón de euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

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