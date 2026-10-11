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Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 11 de octubre de 2026

Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 11 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 18.600.000 euros.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 11 de octubre de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 18.600.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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