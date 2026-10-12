Comprobar Lotería Nacional: Resultados del Sorteo extraordinario de la Hispanidad de hoy lunes 12 de octubre 2026

El Sorteo Extraordinario de la Hispanidad de la Lotería Nacional es un acontecimiento muy esperado que, además, coincide con las gran festividad del mes de octubre en España, el festivo del día 12.

Este evento anual reúne a miles de participantes con la ilusión de conseguir un gran pellizco económico y celebrar la jornada por todo lo alto.

Premios principales del Sorteo Extraordinario de la Hispanidad 2026

Esta cita especial administrada por Loterías y Apuestas del Estado destaca por repartir millones de euros entre sus distintas categorías.

El atractivo principal es el monumental premio especial de 15 millones de euros para un solo décimo que coincida con la fracción y la serie agraciadas de la combinación ganadora.

Además de esta cifra astronómica, la Lotería Nacional distribuye:

Un primer premio de 1.300.000 euros a la serie (130.000 euros por décimo)

(130.000 euros por décimo) Un segundo premio de 250.000 euros a la serie (25.000 euros por boleto)

A estas categorías principales se suman múltiples extracciones de cuatro, tres y dos cifras, así como las aproximaciones, centenas y los cotizados reintegros, garantizando miles de oportunidades para recuperar lo invertido o multiplicar las ganancias.

Cómo comprobar si tu décimo de la Lotería Nacional está premiado

Si has adquirido un décimo para este tradicional sorteo, es el momento de verificar tu número y descubrir si la fortuna está de tu lado.

Antena 3 Noticias ofrece en directo una cobertura especial para conocer todos los números premiados en tiempo real.

Cómo cobrar tus premios del Sorteo del Día de la Hispanidad 2026

Si la suerte te ha sonreído y tu boleto resulta premiado en la Lotería Nacional, es fundamental tener presentes las pautas para efectuar el cobro de manera correcta.

El plazo máximo para reclamar cualquier importe es de tres meses contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo. Transcurrido dicho periodo, las cuantías no reclamadas quedan a beneficio del Tesoro Público.

Las cantidades inferiores a 2.000 euros por décimo se pueden cobrar directamente en efectivo o por Bizum en cualquier administración de loterías autorizada.

En cambio, para importes iguales o superiores a 2.000 euros, será necesario acudir a las entidades financieras colaboradoras de SELAE acreditando la identidad del titular.

Recuerda conservar tu décimo en un lugar seguro y en perfecto estado, ya que es el único documento legal válido para certificar el derecho al cobro.