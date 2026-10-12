Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del lunes 12 de octubre 2026, en directo
Sigue el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del lunes 12 de octubre.
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PRÓXIMO SORTEO LOTERÍA NACIONAL
¿Tu décimo no ha resultado premiado? No te preocupes, tienes otra oportunidad de ganar jugando en el próximo sorteo de Lotería Nacional, que será el jueves 15 de octubre. Recuerda que puedes seguir los sorteos de la Lotería Nacional en directo a través de Antena 3 Noticias y consultar todos los resultados.
COBRAR DÉCIMO DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Para cobrar tu premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional, deberás, en el caso de que este sea menor a 2000 euros, acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde podrás solicitar que se te ingrese el premio automáticamente en tu cuenta. Pero, si este supera los 2000 euros, podrás cobrar tu premio acudiendo a uno de los bancos autorizados por la SELAE, DNI en mano y con el billete validado. El premio será transferido a tu cuenta, o bien, podrás solicitarlo en forma de cheque.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo del Día de la Hispanidad de hoy lunes 12 de octubre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 43526, fracción 10, serie 4 premio especial de la Lotería Nacional, 15.000.000 de euros
- 77265, primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo
- 43526, segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo
REINTEGROS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Los reintegros del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del 12 de octubre son para los números acabados en 5, 9 y 3 . ¡Al menos recuperas lo invertido!
PREMIO ESPECIAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL
El premio especial del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy, dotado de 15.000.000 euros, ha sido para el número 77265, fracción 10, serie 4.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
El primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy, dotado de 1.300.000 euros a la serie, 130.000 euros al décimo, ha sido para el número 77265.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
El segundo premio del sorteo extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Hispanidad de hoy, dotado de 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo, ha sido para el número 43526.
PREMIO A LAS 4 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 4 cifras agraciadas en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy son: 6938, 4880, 0504, 5304 y 9736. Los números premiados en el sorteo del domingo 12 de octubre, se llevan 3.750 euros a la serie, 375 euros por décimo.
PREMIO A LAS 3 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 3 cifras premiadas con 750 euros a la serie en el sorteo de hoy lunes 12 de octubre del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional son: 566, 857, 677, 229, 811, 996, 710, 979, 888, 834, 542, 996, 564, 432 y 084
PREMIOS A LAS 2 ÚLTIMAS CIFRAS
Las extracciones de las 2 cifras agraciadas en el sorteo del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy son 19 y el 45. El premio del sorteo de hoy domingo 12 de octubre es de 300 euros a la serie, 30 euros por décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD EN DIRECTO
¡Comienza el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad! Sigue el sorteo en directo desde esta misma página para descubrir si has sido uno de los premiados hoy lunes 12 de octubre. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir el sorteo extraordinario de octubre de la Lotería Nacional en directo.
¿CUÁNTO DINERO REPARTE EL SORTEO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD?
El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de este 12 de octubre destina el 70% de su emisión a premios.
Con un precio de 15 euros por décimo, los participantes tienen la oportunidad de conseguir alguno de los premios que se repartirán durante la jornada. Además de los premios principales, también habrá extracciones de dos, tres y cuatro cifras y reintegros.
CÓMO COMPROBAR LOS PREMIOS DEL SORTEO
Ya falta poco para que comience el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional. Te recordamos que el premio especial es de casi 15 millones de euros a la serie, el primer premio es de 1.300.000 euros a la serie y el segundo premio es de 250.000 euros a la serie. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
ESTOS SON LOS PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional destina el 70% de su emisión a premios. Para participar, basta con adquirir un décimo con un número de cinco cifras comprendido entre el 00000 y el 99999. Durante el sorteo, los premios se darán a conocer en el siguiente orden: extracciones de las dos, tres y cuatro últimas cifras, segundo premio, primer premio, premio especial y, por último, los reintegros.
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Aunque se trata del premio de menor cuantía, conseguir un reintegro en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional permite, al menos, recuperar el dinero invertido. Así, quienes resulten agraciados con este premio recibirán 15 euros por décimo, la misma cantidad que pagaron por participar en el sorteo de este 12 de octubre.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
En el Sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador y al segundo premio, ¡también ganas!
PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Los primeros premios que se repartirán en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de este 12 de octubre corresponderán a las extracciones de 2, 3 y 4 cifras.
Estas estarán dotadas con 300, 750 y 3.750 euros por serie, respectivamente, lo que equivale a premios de 30, 75 y 375 euros por décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD EN DIRECTO
Queda solo una hora para que comience el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional, que se celebra este 12 de octubre. A través de esta página podrás seguir en directo el desarrollo del sorteo y consultar todos los números premiados para comprobar si tu décimo ha resultado agraciado. ¡Mantén actualizada esta página para no perderte ningún detalle!
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Si tienes el número anterior o posterior del primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy 12 de octubre están premiados con 24.000 euros a la serie, es decir, 2.400 euros el décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de este 12 de octubre está dotado con 250.000 euros por serie, lo que supone un premio de 25.000 euros por décimo para quienes resulten agraciados.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
El primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre está dotado de 130.000 euros al décimo.
PREMIO ESPECIAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL
El premio especial del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre está dotado de 14.870.000 euros.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE DÍA DE LA HISPANIDAD
El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de este lunes cuenta con 10 series de 100.000 billetes cada una. El precio de cada billete completo es de 150 euros, aunque los participantes pueden adquirir un décimo por 15 euros para probar suerte en este sorteo organizado por Loterías y Apuestas del Estado.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
La Lotería Nacional del Día de la Hispanidad de hoy, domingo 12 de octubre dará comienzo aproximadamente a las 21:25 h (horario peninsular).
El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD
El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy reparte además un primer premio de 1,3 millones de euros a la serie y un segundo premio de 250.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD: SORTEO DEL LUNES EN DIRECTO
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy lunes 12 de octubre que reparte un premio especial de casi 15 millones de euros a un solo décimo.
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