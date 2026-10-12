Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del lunes 12 de octubre 2026, en directo

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo del Día de la Hispanidad de hoy lunes 12 de octubre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 43526, fracción 10, serie 4 premio especial de la Lotería Nacional, 15.000.000 de euros

- 77265, primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo

- 43526, segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo