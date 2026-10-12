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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 12 de octubre de 2026

La Bonoloto de hoy, lunes 12 de octubre de 2026, con un bote de 1.500.000 euros, ha agraciado al número 04, 16, 23, 39, 40 y 44, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 7.

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Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 12 de octubre de 2026 ha agraciado al número 04, 16, 23, 39, 40 y 44, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.500.000 euros. En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49.

El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días. Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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