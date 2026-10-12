Premios del Sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional del lunes 12 de octubre 2026

El Sorteo Extraordinario del día de la Hispanidad es uno de los sorteos especiales más reconocibles y que se celebra cada mes de octubre con motivo de esta fecha tan señalada en el calendario de la ciudadanía. Se celebra, como no podía ser de otra manera, el 12 de octubre y, a diferencia de los sorteos ordinarios de jueves y sábado, este tipo de sorteos especiales implica premios más altos.

Y esto significa que también hay mayor cantidad de euros en premios para repartir.

Los décimos de este Sorteo de la Hispanidad se pueden adquirir a un precio de 15 euros en cualquiera de los lugares habituales y en las diferentes administraciones que Loterías y Apuestas del Estado tiene repartidas por toda la geografía española.

¿Cuáles son los premios del Sorteo de la Hispanidad?

Uno de los mayores atractivos de este Sorteo Extraordinario de la Hispanidad son sus numerosos y elevados premios.

Además de los más altos, los que podríamos llamar principales, cuenta con las extracciones complementarias habituales de este tipo de sorteos. El listado de premios del Sorteo de Lotería Nacional de la Hispanidad queda así:

Premio especial (número + fracción + serie): 14.870.000 de euros.

Primer premio (extracción de 5 cifras): 130.000 euros al décimo.

Segundo premio (extracción de 5 cifras): 25.000 euros al décimo.

Extracciones de cuatro cifras: 75 euros al décimo.

Extracciones de tres cifras: 15 euros al décimo.

Extracciones de dos cifras: 6 euros al décimo.

Además, como es habitual en este tipo de sorteos, habrá reintegros y premios por aproximaciones y terminaciones.

¿Cómo puedes cobrar un premio si resultas ganador?

El proceso de cobro de los premios es sencillo y está regulado por SELAE para que no quepan dudas.

Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en cualquier administración de Loterías, presentando el décimo premiado y un documento de identidad.

Para los premios con cantidades que superan los 2.000 euros, es necesario acudir a una de las entidades financieras autorizadas. En estos casos, el banco solicitará la identificación del ganador y gestionará el pago siguiendo la normativa vigente.

Es importante recordar que los premios de la Lotería Nacional están sujetos a la fiscalidad establecida por la ley.

Por esto, los premios superiores a 40.000 euros tributan, y la retención se aplica automáticamente en el momento de cobrar.

Por lo tanto, en caso de que resultes ganador recibirás el importe neto sin necesidad de realizar trámites adicionales.