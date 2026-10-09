Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional

Horario y dónde seguir el Sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional del 12 de octubre 2026

Te contamos a qué hora se celebrará este Sorteo de la Hispanidad del 12 de octubre y cómo puedes seguirlo para no perder detalle.

Horario y dónde ver el Sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional

Horario y dónde ver el Sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional del 12 de octubre 2026 Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional es una de las citas especiales en el calendario de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y uno de los más queridos por el público en general.

Puede que la celebración de este sorteo en un día tan especial como el 12 de octubre, festivo de carácter estatal, y que además este año cae en lunes, ayude un poco a ello.

La oportunidad de conseguir unos euros en pleno puente pone feliz a cualquier persona.

En este sorteo, como sucede con los de carácter extraordinario, hay premios de lo más apetecibles y más elevados que en los sorteos ordinarios.

Cabe destacar el increíble premio especial de 15.000.000 de euros a un único décimo, pero hay más. El primer premio reparte 1.300.000 de euros por serie y el segundo premio, 250.000 € por serie.

A esto se les suma los premios menores y los diferentes reintegros, así como las aproximaciones. Ten en cuenta que cada décimo tiene un precio de venta de 15 euros.

¿Cuándo se celebra el Sorteo de la Hispanidad?

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Hispanidad 2026 se celebrará a las 21:00 horas.

El evento está previsto que se celebre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, cuya ubicación está en Madrid. Como es habitual en estos sorteos, se empleará el sistema de bombos múltiples.

Si quieres seguir este sorteo extraordinario en directo podrás consultarlo en la web de Antena 3 Noticias, donde informaremos al minuto de todos los números premiados.

Cómo cobrar el premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad

Puede que hayas comprado un décimo y que resulte ser uno de los ganadores en este Sorteo Extraordinario de la Hispanidad. Si es tu caso, debes tener en cuenta que tienes un plazo de tres meses para cobrar el premio.

Debes tener presente que si tu premio se corresponde con una cantidad inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en las administraciones de lotería.

Pero, si superan esta cantidad cambia el proceso. En este caso será necesario acudir a las entidades financieras colaboradoras de SELAE y acreditar siempre la identidad del titular.

Publicidad

Loterías

Horario y dónde ver el Sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional

Horario y dónde seguir el Sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional del 12 de octubre 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde ha caído el bote de 33,5 millones de euros de La Primitiva, el de 1,5 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE, La Primitiva, Lotería Nacional y Eurodreams de hoy jueves 8 de octubre de 2026

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 08 de octubre de 2026

La Lotería Primitiva
Loterías

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 08 de octubre de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026
Loterías

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 08 de octubre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
Loterías

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 08 de octubre de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 08 de octubre de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

La Bonoloto de hoy
Loterías

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 08 de octubre de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 08 de octubre de 2026 es el 02, 08, 25, 26, 39 y 47, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 8, con un bote de 1.500.000 euros.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de un millón de euros de la Bonoloto y los premios del Cupón Diario y Súper Once de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Cupón Diario y Super Once

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 07 de octubre de 2026

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 07 de octubre de 2026

Publicidad