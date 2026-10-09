Horario y dónde seguir el Sorteo de la Hispanidad de la Lotería Nacional del 12 de octubre 2026

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional es una de las citas especiales en el calendario de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y uno de los más queridos por el público en general.

Puede que la celebración de este sorteo en un día tan especial como el 12 de octubre, festivo de carácter estatal, y que además este año cae en lunes, ayude un poco a ello.

La oportunidad de conseguir unos euros en pleno puente pone feliz a cualquier persona.

En este sorteo, como sucede con los de carácter extraordinario, hay premios de lo más apetecibles y más elevados que en los sorteos ordinarios.

Cabe destacar el increíble premio especial de 15.000.000 de euros a un único décimo, pero hay más. El primer premio reparte 1.300.000 de euros por serie y el segundo premio, 250.000 € por serie.

A esto se les suma los premios menores y los diferentes reintegros, así como las aproximaciones. Ten en cuenta que cada décimo tiene un precio de venta de 15 euros.

¿Cuándo se celebra el Sorteo de la Hispanidad?

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Hispanidad 2026 se celebrará a las 21:00 horas.

El evento está previsto que se celebre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, cuya ubicación está en Madrid. Como es habitual en estos sorteos, se empleará el sistema de bombos múltiples.

Si quieres seguir este sorteo extraordinario en directo podrás consultarlo en la web de Antena 3 Noticias, donde informaremos al minuto de todos los números premiados.

Cómo cobrar el premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad

Puede que hayas comprado un décimo y que resulte ser uno de los ganadores en este Sorteo Extraordinario de la Hispanidad. Si es tu caso, debes tener en cuenta que tienes un plazo de tres meses para cobrar el premio.

Debes tener presente que si tu premio se corresponde con una cantidad inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en las administraciones de lotería.

Pero, si superan esta cantidad cambia el proceso. En este caso será necesario acudir a las entidades financieras colaboradoras de SELAE y acreditar siempre la identidad del titular.