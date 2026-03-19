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Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de marzo de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 19 de marzo de 2026 es el 10, 17, 18, 30, 34 y 45, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 6, con un bote de euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 19 de marzo de 2026, que cuenta con un bote de euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 10, 17, 18, 30, 34 y 45, siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 6. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 9 618 596 .

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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