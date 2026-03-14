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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 14 de marzo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 14 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 124.500.000 euros.

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La PrimitivaAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 14 de marzo de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 124.500.000 euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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