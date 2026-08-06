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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 6 de agosto de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 es el 03, 09, 14, 19, 22 y 26, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 4. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 53.000.000 euros.

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El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 ha sido para el número 03, 09, 14, 19, 22 y 26, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 4. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 53.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 559 707 premiado con 1 millón de euros.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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