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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 6 de agosto de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 es el 05, 07, 23, 28, 33 y 37, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 8, con un bote de 700.000 euros.

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 agraciado con bote de 700.000 euros, ha sido para el número 05, 07, 23, 28, 33 y 37, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 8.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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