Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 5 de agosto de 2026
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles 5 de agosto de 2026.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). Para poder acceder a los premios de La Bonoloto es necesario abonar el importe de 1 euro, que serían dos apuestas de 0,50 cada una.
Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.
Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
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Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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