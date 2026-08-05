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Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 5 de agosto de 2026

Este miércoles 5 de agosto 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la Plana EFE

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Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 5 de agosto de 2026.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026 ha sido para el número 02, 11, 15, 28, 37 y 40, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.620 de CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz), situado en Bda. San Juan Bautista, L-8; en el nº 67.390 de SANTO DOMINGO (Santa Cruz de Tenerife), situado en Avda. Ocho de Agosto, 27 y en el nº 98.450 de COSLADA (Madrid), situado en Doctor Fleming, 35.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026 es el 30536. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 018 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026 es 07 16 27 28 30 32 35 37 39 44 46 49 52 66 69 71 74 79 82 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 5 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 6 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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