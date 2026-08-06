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EuroDreams: Resultado de hoy jueves 6 de agosto de 2026

El número ganador del EuroDreams de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 es el 03 18 22 24 26 33 y el dream el 2, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.

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El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 ha sido para el número 03 18 22 24 26 33 y el dream 2. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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