Lotería Primitiva
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 26 de marzo de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 26 de marzo de 2026, en el que podrás ganar un bote de 6.000.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 26 de marzo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 6.000.000 euros.
La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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