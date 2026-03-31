Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy martes 31 de marzo de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número del Sueldazo y Super Once de hoy, martes 31 de marzo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy martes 31 de marzo de 2026 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 31 de marzo de 2026 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 31 de marzo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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