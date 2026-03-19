Lotería Nacional
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de febrero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 19 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.
El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. Para formar el número ganador del sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio de la Lotería Nacional. El Premio Especial, por su parte, se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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