Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de junio de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de junio de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy.

La administración del sorteo del Eurojackpot la ofrece la ONCE. El sorteo es cada viernes y el premio final consiste en un mínimo de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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