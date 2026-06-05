Eurojackpot
Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de junio de 2026
Comprueba tu número del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de junio de 2026 y consulta el resultado del sorteo de la ONCE.
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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de junio de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy.
La administración del sorteo del Eurojackpot la ofrece la ONCE. El sorteo es cada viernes y el premio final consiste en un mínimo de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.
Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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