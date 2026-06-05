Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Eurojackpot

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de junio de 2026

Comprueba tu número del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de junio de 2026 y consulta el resultado del sorteo de la ONCE.

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de junio de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy.

La administración del sorteo del Eurojackpot la ofrece la ONCE. El sorteo es cada viernes y el premio final consiste en un mínimo de 10 millones de euros. Este bote se acumula si no hay acertantes de primera cateogoría en el Eurojackpot llegando a un premio máximo de 90 millones de euros. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EUROJACKPOT HOY

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de junio de 2026

Euromillones comprobar

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de junio de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 05 de junio de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 05 de junio de 2026

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional
Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional del sábado 6 de junio 2026

Horario del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional
Lotería Nacional

Horario del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional del sábado 6 de junio 2026

Si compras un décimo del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional tienes la posibilidad de ganar premios increíbles y, a su vez, ayudas a aquellos que más lo necesitan.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 4 de junio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 4 de junio de 2026 y dónde han sido validados.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 04 de junio de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 04 de junio de 2026 en directo

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 04 de junio de 2026

Publicidad