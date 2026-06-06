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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 06 de junio de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 06 de junio de 2026 con un bote de 600.000 euros ha agraciado al número 04, 12, 17, 25, 27 y 32, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9.

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Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 06 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 04, 12, 17, 25, 27 y 32, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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