Premios del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional de hoy sábado 6 de junio 2026

Detrás de cada participación hay algo más que premios en juego. Cada décimo no solo te acerca a un posible premio, también contribuye directamente a apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja. Gracias al Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja, se financian proyectos y programas que apoyan a personas en situación de vulnerabilidad en todo el mundo. Así que, cada participación cuenta y puede marcar la diferencia.

La organización presta servicios sociales y de emergencia en áreas como la salud, la atención a personas mayores, la atención a personas en situación de vulnerabilidad y la respuesta a desastres naturales y emergencias.

¿Quieres probar suerte y, al mismo tiempo, aportar tu granito de arena? Compra un décimo del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja y piensa en positivo para atraer la energía positiva.

A continuación, te indicamos qué cantidades puedes ganar y cuándo se celebra este evento tan importante en el calendario de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja?

Si sueñas con hacerte con uno de los grandes premios del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional, solo necesitas adquirir un décimo por 15 euros en cualquier administración, ¡y un poco de suerte!

Estos son los premios principales a los que puedes aspirar:

Primer premio: 150.000 euros por décimo

Segundo premio: 30.000 euros por décimo

Tercer premio: 15.000 euros por décimo

Cuarto premio: 7.500 euros por décimo

Además de los principales premios, el sorteo reparte otros adicionales, como aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros que multiplican las opciones de llevarse algo. Como ves, hay muchas oportunidades reales de ganar, aunque sean cantidades más pequeñas.

No olvides que en la web de Antena 3 Noticias podrás ver en directo los resultados y comprobar si eres uno de los afortunados.

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