Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 7 de julio de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 7 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy martes 7 de julio de 2026.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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