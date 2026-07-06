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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 6 de julio de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 06 de julio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy lunes 06 de julio de 2026 con un bote de 600.000 euros.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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