Dónde han caído los 28,5 millones de euros de la Primitiva, los 600 mil de la Bonoloto, Eurodreams y los premios de la ONCE de hoy lunes 6 de julio de 2026

Este lunes 6 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 6 de julio de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 14, 15, 23, 35, 37 y 42, siendo el número complementario el 40 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de LEBRIJA (Sevilla), situada en Benito Vela, 32.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 8 de AVILÉS (Asturias) y en la Nº 13 de SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife).

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 6 de julio de 2026 es el 13, 22, 28, 32, 33 y 48, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 6. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 28.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 142 877, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de LaPrimitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 30.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 42.105 de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), situado en La Paquera de Jerez s/n.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, lunes 6 de julio de 2026 ha sido para el número 04, 05, 07, 12, 29 y 37 y el dream 2. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en AUSTRIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 6 de julio de 2026 es el 69233. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 046 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 6 de julio de 2026 es 08, 12, 16, 19, 23, 24, 27, 31, 34, 41, 44, 54, 55, 58, 64, 71, 72, 73, 75 y 81.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 6 de julio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El martes, 7 de julio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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