Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 es el 20 31 35 36 37 46, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 8. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 49.000.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 ha sido para el número 20 31 35 36 37 46, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 8. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 49.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 068 183 premiado con 1 millón de euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

