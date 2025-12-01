Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 1 de diciembre de 2025

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 1 de diciembre de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Cuándo es el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad

Cuándo es el sorteo de la Lotería de Navidad 2025: día, hora y dónde verlo

Administración de Lotería atracada
Loterías

Dónde han caído el bote de 10,4 millones del Gordo, el de 2,4 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 30 de noviembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 30 de noviembre y dónde han sido validados.

La Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025 con un bote de 2.400.000 euros ha agraciado al número 02, 10, 12, 16, 20 y 31, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 7.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 30 de noviembre de 2025

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 30 de noviembre de 2025

Administración de Lotería 'Doña Manolita'

Dónde han caído el bote de 48,5 millones de la Primitiva, el de 2,4 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 29 de noviembre

Publicidad