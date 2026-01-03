Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 3 de enero de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 3 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.700.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 3 de enero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.700.000 euros.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.
En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
