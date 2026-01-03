Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 3 de enero de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 3 de enero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.700.000 euros.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 3 de enero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.700.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

