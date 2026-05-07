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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 07 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 07 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 11.400.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 07 de mayo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 11.400.000 euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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