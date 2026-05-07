Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 7 de mayo de 2026

Este jueves 7 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 07 de mayo de 2026 ha sido para el número 01 06 07 13 25 y 48, siendo el número complementario el 5y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 11.400.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 842 292 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.000.000,00 de euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 45.685 de LEÓN, situado en Demetrio Monteserín, 12.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 07 de mayo de 2026, ha sido para el número 11 13 16 21 22 y 45, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 26 de abril de 2026 ha sido para el número 09 12 13 24 32 38 y el dream 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 07 de mayo de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 36.642. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 42.973. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 0, 2 y 4 .

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 07 de mayo de 2026 es el 64354. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 45 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 7 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 8 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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