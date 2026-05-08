109 denuncias al club de rugby de Igorre por el impago de la Lotería de Navidad: 2,3 millones de euros sin abonar

Surge una nueva polémica relacionada con la Lotería de Navidad 2025. Se viene a la mente el caso de Villamanín en Zamora, pero esta vez tiene lugar en un municipio vizcaíno. Los vecinos de Igorre han presentado 109 denuncias por el impago de participaciones premiadas.

El Ayuntamiento de la localidad ha reconocido "la preocupación" existente entre los afectados, mientras que el departamento vasco de Seguridad ha confirmado que las denuncias se dirigen contra el club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea. Las personas que compraron papeletas de lotería premiadas pero no han logrado cobrar el premio, por lo que la Ertzaintza está investigando los hechos dentro de un mismo atestado por un posible delito de estafa.

La situación afecta a unas 220 participaciones del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 -90.693-. Ahora, cuatro meses después del sorteo, sus propietarios aún no han recibido el dinero, lo que supone que se está a la espera de que se abonen 2,3 millones de euros.

Ante esto, el jueves se reunieron decenas de afectados para analizar el problema. Por su parte, el presidente del club, Unai Zuluaga, ha admitido "un error" al contabilizar las papeletas y ha explicado que no se dieron cuenta "hasta este lunes por la tarde" cuando quedaban más de 220 participaciones sin pagar. Pero en ese momento ya no quedaba dinero.

"Para una vez que toca"

Sin embargo, muchos de los afectados rechazan estas declaraciones, de hecho, uno de ellos ha señalado que se trata de "matemática pura" y que "a un décimo, (corresponde) tantas participaciones... y no puede haber 225 participaciones de más. Un niño de 3 años sabe hacer esa cuenta", lamentando además que para "una vez que toca la lotería en la vida y tener que acabar así".

Otro afectado considera que la situación "pinta feo" y asegura que el caso "se ha complicado demasiado", al haber "cobrado más gente de la que falta" por recibir el dinero.

"Esperemos que se aclare"

Por su parte, el Ayuntamiento, liderado por Olatz Urkiza del PNV, ha emitido una declaración institucional en la que lamenta "profundamente la situación que están viviendo las personas afectadas por el impago de los premios de la lotería vinculada al club de rugby de la localidad" y expresa su deseo de que "se encuentre la mejor solución posible para devolver la tranquilidad a quienes llevan meses esperando una respuesta".

El consistorio también ha subrayado ser "conscientes de la preocupación, la incertidumbre y el malestar que esta situación está generando entre muchas familias y vecinos y vecinas del municipio" y ha añadido que "esperamos que este asunto pueda aclararse y resolverse cuanto antes, desde la responsabilidad, la transparencia y el respeto a los derechos de todas las personas afectadas".

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