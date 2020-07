Zapatero pide que no se haga propaganda a Otegi y se respete a Eguiguren

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido este viernes "no hacer propaganda" al juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra el ex dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, y ha asegurado que respetarán lo que diga el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, aunque lo compartan "más o menos".



Zapatero, que se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la Cumbre del G-20 en Seúl, ha aseverado "no" preocuparle lo que diga Eguiguren --que acude como testigo de la defensa de Otegi-- porque le conoce "bien" y ha reiterado que desde el Gobierno respetarán lo que piense aunque lo compartan "más o menos".



"Esperemos que todo el mundo sea prudente y no hagamos propaganda de este proceso de enaltecimiento del terrorismo en el que están encausados varios miembros de la ilegalizada Batasuna. "No hagamos propaganda a quienes no se la merecen", ha recalcado el presidente del Gobierno.



Respecto a la petición que ha realizado el PP para que el Ejecutivo explique por qué este jueves Otegi, durante el juicio, ha asegurado que tanto el Gobierno como el PSOE conocían la celebración del acto de Anoeta, Zapatero ha recordado a los 'populares' que lo que deben hacer es "ayudar".



"No sé muy bien qué es lo que puede buscar, pero tenemos un objetivo común que es acabar con ETA cuanto antes y garantizar la libertad y la democracia en el País Vasco", ha señalado Zapatero tras afirmar que el Gobierno "no" dirá nada más sobre el PP en este tema por la "buena relación" que tienen en Euskadi y porque "normalmente ayudan" en la lucha antiterrorista.