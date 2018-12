Zapatero: "Parece que el futuro de la centro derecha está en manos de la reflexión del PP"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hace un análisis en Espejo Público del resultado de las elecciones andaluzas.

En primer lugar, Rodríguez Zapatero recuerda que el PSOE ha ganado las elecciones en Andalucía y considera meritorio que tras tantos años al frente de la Junta de Andalucía "siga ganando de manera clara".

Sin embargo, Zapatero no duda en aclarar que objetivamente "Susana Díaz tiene difícil el repetir la presidencia dado como se han pronunciado durante la campaña todos los demás partidos".

Zapatero critica además que ahora "el centro derecha vea normal que el segundo y el tercer partido sean quienes tienen que postularse a presidente" después de tanto tiempo haciendo referencia a "la coalición de perdedores".

El expresidente considera además que el panorama sigue abierto y recuerda que tras los 40 años de aportación del PSOE a la Constitución y a la Democracia, el partido "va a estar siempre en defensa de valores esenciales, no permitiendo que ganen discursos políticos que no pueden estar más lejos de un pensamiento democrático", en alusión a Vox.

Zapatero opina que el escenario político ha cambiado en los últimos años hacia el multipartidismo pero confiesa que no le gusta nada Vox: "Éramos cuatro hasta ayer, ahora somos cinco, pero el quinto no me gusta nada".

Preguntado sobre si la cuestión catalana ha influido en esta votación y si lo hará en las próximas elecciones, Zapatero cree Cataluña es central en la vida política: "Por supuesto que influye en esta votación y va a influir en todas", señala.

"El radicalismo nos puede provocar estímulos muy primarios y puede ser desahogo en el voto, pero no resuelve el problema, normalmente lo va a enquistar y lo va a hacer crónico", lamenta José Luis Rodríguez Zapatero, que confiesa que le produce "dolor" escuchar discursos antinmigración.

"Lo que más me duele es que digan que los inmigrantes se llevan las ayudas sociales porque eso no es verdad", dice Zapatero, que considera que se empieza echando la culpa a la inmigración y se pasa a la xenofobia.

Preguntado sobre si los extremismos están aflorando en Europa y sobre una posible victoria de Marine Le Pen, Zapatero considera que no se va a dar ese escenario y subraya: "Aquí va a ganar las elecciones el PSOE".

El expresidente del Gobierno pide que no se caiga en "los discursos facilones que son de recorrido corto" y subraya: "Ojalá el PP y Ciudadanos no opten por la deriva de intentar competir con la derecha más radical porque les va mal ese terreno".

Respecto al llamamiento que hizo Pablo Iglesias a los independentistas para que apoyen los Presupuestos de Pedro Sánchez, Zapatero cree que "hay una posición difícil en Cataluña" y considera que "va a llevar tiempo el buscar de verdad un camino que nos sitúe en una normalización y reencuentro" aunque cree que la deriva de la situación les debería llevar a "no repetir un viaje a ninguna parte".

Preguntado sobre si Pedro Sánchez va a intentar agotar la legislatura, Zapatero cree que "lo normal es intentar trabajar con la perspectiva del máximo tiempo posible" y añade que "en términos políticos es razonable que el PSOE intente dar pasos de encuentro y de diálogo y negociación en pasos temas cruciales".