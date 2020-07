Zapatero: “Corbacho será el único cambio”

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nombrará al nuevo ministro de Trabajo inmediatamente después del debate parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que culminará el próximo miércoles, según ha dicho en una conversación informal con periodistas en la que ha añadido que no habrá más cambios en el Ejecutivo.



Zapatero ha dicho que no le parecía apropiado nombrar al nuevo ministro en plena negociación presupuestaria pero ha añadido que el elegido ya "intuye" que lo es.



El jefe del Ejecutivo había dicho que esperaría a contar con un nuevo ministro para emprender la tarea de recuperar la confianza con los sindicatos después de la huelga general, aunque ha reconocido que va a ser muy difícil recuperar esa confianza. Además, les ha vuelto a pedir que esperen, al menos seis meses, para valorar la reforma laboral.



Como próximo paso, ha confiado en que los agentes sociales pacten la reforma de la negociación colectiva y que este proceso tenga un clima menos crispado que el de la reforma laboral, pero ha advertido de que, si no hay acuerdo, el gobierno legislará.



Además, ha reconocido que el Gobierno tendrá difícil lograr el consenso para aprobar la reforma de las pensiones, tanto con los sindicatos como con los partidos políticos, pero ha dejado claro que el Gobierno mantiene su propuesta de elevar la edad de jubilación a 67 años.