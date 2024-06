Yolanda Díaz dice que hace "política de la buena": "No me voy, me quedo dentro de Sumar"

Yolanda Díaz ha disipado las dudassobre su renuncia. La vicepresidenta segunda, y ex coordinadora federal de Sumar ha confirmado esta tarde que pese a haber renunciado a sus cargos orgánicos en Sumar, seguirá formando parte del partido, aunque no como su líder. De igual manera, ha aclarado que continuará coordinando la acción de su socio minoritario con el fin de preservar el Gobierno de coalición.

Así lo ha afirmado Díaz ante la prensa en Suiza, tras un encuentro con Gildbert Houngbom director general de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT): "No me voy, me quedo dentro de Sumar y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves". La vicepresidenta segunda también se ha dirigido a los seguidores de la formación alegando que "hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales".

Considera que su decisión de abandonar el cargo de coordinadora federal responde a un ejercicio de "política de la buena" e incide en la idea de que busca preservar al Ejecutivo de coalición "por encima de todo para seguir avanzando en la puesta en marcha de medidas sociales".

Una nueva grieta

Los malos resultados de Sumar en las elecciones europeas se encuentran detrás de la renuncia de Yolanda Díaz. La formación únicamente logró tres escaños en el Parlamento Europeo, tan solo uno más que Podemos, con quienes se disputan el espacio político. Fue el pasado lunes cuando tras la reunión de la ejecutiva del partido, Díaz compareció a través de una videoconferencia sin aceptar preguntas, anunciando que abandonaba su cargo como coordinadora de Sumar.

"Llevamos meses diciendo que las elecciones de ayer no eran unas elecciones más y su resultado tampoco lo ha sido. A pesar de la resistencia de las fuerzas democráticas en algunos países europeos la corriente de fondo es que en Europa la internacional del odio en sus distintas expresiones ha dado un paso adelante. No podemos mirar hacia otro lado ni fingir que esas corrientes no existen" ha defendido Díaz para a continuación asegurar que el mismo escenario que en Europa se repite en Argentina donde Milei "está hundiendo a la población en la pobreza, lo vemos en Israel donde Netanyahu sigue cometiendo un genocidio contra la población palestina y lo podremos ver a finales de año en EEUU donde Trump puede volver a ganar".

Yolanda Díaz mantendrá su puesto en el Gobierno y como presidenta del grupo parlamentario en el Congreso. Llevaba en el cargo desde marzo de este año cuando fue ratificada en la Asamblea constituyente del partido y ha asumido el varapalo de las urnas en primera persona, reconociendo que llevaba unos meses sintiendo que no estaba haciendo las cosas como debía.

