Yolanda Díaz no cree que 'Sumar' esté lista para presentarse a las próximas elecciones municipales

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no es optimista sobre su nueva plataforma, 'Sumar', y no cree que esté lista para presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, que se celebrarán en mayo. El objetivo de la plataforma ciudadana, según Díaz, es "definir un proyecto de país para la próxima década" y entonces decidir "si se convierte en un proyecto electoral o no".

Díaz ha reivindicado el trabajo realizado dentro del proyecto político que encabeza y que está formado por 25 grupos, donde abordan las distintas materias de relevancia para el país. Asegura que su misión es recorrer los distintos territorios nacionales para sumar aportaciones individuales de quienes lo deseen. En este contexto, ha hecho un llamamiento para que se inscriban "aquellas personas que deseen formar parte de esta construcción colectiva".

La vicepresidenta estima que entre final de 2022 y enero de 2023, la plataforma podrá tener "una gran visión del país que queremos para la próxima década" y así se podrá "decidir colectivamente si se convierte en un proyecto electoral o no".

Su prioridad es desarrollar "una definición completa del proyecto"

Aunque finalmente opten por la vía electoral, Díaz descarta que puedan presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. "Creo que no llegamos para las elecciones", ha señalado, y ha asegurado que su prioridad es desarrollar "una definición completa del proyecto".

Sobre los datos del CIS, que por primera vez sitúan al Partido Popular como primera fuerza política, Díaz ha asegurado que "son tendencias que arrojan resultados muy relevantes", como que "las fuerzas de derechas no suman" y que "el futuro pasa por reeditar la coalición progresista".