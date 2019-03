Wert se plantea reconsiderar el criterio del 6,5 de nota para optar a una beca

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado que "sí se va a considerar" la petición de comunidades autónomas de revisar la nota de corte de acceso a las becas del 6,5, que incluye el borrador del Decreto de Becas y Ayudas al Estudio que prepara el Gobierno para el próximo curso, tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria que se ha celebrado este martes en el Ministerio de Educación.

Las declaraciones en las que el ministro cuestionaba si un estudiante con 6,5 de nota media debería seguir en la universidad han generado el rechazo de la práctica totalidad de los partidos políticos y la comunidad educativa. "El famoso 6,5 no es una exigencia exagerada", apostilló este lunes en una entrevista televisiva.

El ministro ha valorado el clima "positivo" de la reunión que ha mantenido el Gobierno con los portavoces de Educación, al margen de las discrepancias, y ha destacado la "voluntad de reflexión" de todos ellos.

Asimismo, ha asegurado que "quienes han intervenido en la conferencia han manifestado su conformidad sobre los criterios de mantenimiento de las becas".

"El 6,5 es la nota para acceder a la beca, pero no es la nota para mantener la beca", ha concretado Wert, que insiste en que "no es cierto que se pida más para mantener la beca que para aprobar a quien no disfruta de ella".

"Para mantener la beca sólo hay que aprobar los créditos en los que se está matriculado", ha apostillado. En cualquier caso, ha reconocido que puede darse un "refinamiento" en algunas áreas de conocimiento para mantener estas ayudas.

"Entendemos que los requisitos de mantenimiento podrían ser diferentes en función de las áreas de conocimiento", ha asegurado el ministro antes de avanzar que espera mandar el borrador definitivo del Decreto esta misma semana al Consejo de Estado.