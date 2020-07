Wert: "Si hay algo que no soporto es que se denomine 'ley Wert' a la LOMCE"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha expresado este miércoles en el Congreso su malestar ante el hecho de que en ciertos sectores se esté utilizando su propio nombre para denominar al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).



"Si hay algo que no soporto es que se denomine a este proyecto 'ley Wert'. No es la ley Wert, es el proyecto de mejora de la calidad educativa", ha dicho ante la Comisión de Educación en una comparecencia que ha dado el 'pistoletazo de salida' a la tramitación parlamentaria de la reforma, [[LINK:INTERNO|||20130517-NEW-00006-false|||aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros]].



Ante las críticas vertidas por los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición sobre su actuación al frente del ministerio y sus planteamientos en la reforma de la ley, Wert ha dicho que no tiene "ningún interés" en defenderse personalmente "ni en asumir un protagonismo personal de ningún tipo" en la LOMCE, que, según ha dicho, le "trasciende por completo".



"No es ni mucho menos el fruto de mi trabajo personal sino el de muchísimas personas", ha afirmado, para incidir en que se trata de un proyecto para mejorar la calidad educativa y es de eso de lo que estaba "dispuesto a hablar" en la Comisión.



No obstante, ha dicho que "lamentándolo mucho", se ha encontrado algo diferente. "He escuchado la enésima repetición de una serie de cuestiones que por reiteradas, valorando como valoro el tiempo de sus señorías, prácticamente no merecen respuesta y particularmente, aquellas que se limitan a una desconsideración hacia mi persona", ha añadido, para citar después la intervención del socialista Mario Bedera, a quien ha acusado de llamarle "trilero".