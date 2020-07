Wert afirma que no existe relación directa entre la inteligencia y ser ministro

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dicho en el Pleno del Senado que no le consta por ningún estudio que haya una correlación positiva entre inteligencia y ser nombrado ministro.

"No consta en los estudios a los que yo he tenido acceso que esa correlación positiva exista, por lo menos no ha sido analizado", ha dicho Wert al senador socialista Emilio Álvarez cuando éste le ha comentado que debe ser más listo que él porque ha llegado a ministro.

Este intercambio de pareceres se ha producido cuando el senador del PSOE ha criticado las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de becas y ayudas al estudio, con las que cree que no se está garantizando el derecho de igualdad de oportunidades y a una educación de calidad.

El ministro ha reconocido la eliminación de la convocatoria de las becas Séneca pero ha destacado que las ayudas al estudio se mantienen "sustancialmente en los mismos términos" que en el curso 2011-12, y no se ha producido "el derrumbamiento" que presagiaban los socialistas.