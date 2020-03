Vox y la izquierda impiden la rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid

El pleno de la Asamblea de Madrid rechazó el proyecto de ley de rebajas fiscales del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, al salir adelante la enmienda a la totalidad de Vox, que contó con el respaldo de todas las formaciones menos PP Y Cs. Las otras tres enmiendas a la totalidad de la izquierda no fueron aprobadas al ser rechazadas por PP, Cs y Vox. Antes de la votación, Ayuso instó a los grupos parlamentarios a “reconsiderar” su posición, refiriéndose sobre todo a Vox, con el objetivo de aprobar sus “importantes medidas” para rebajar los impuestos. Asimismo, aseguró que volverá a traer de nuevo una iniciativa similar.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, defendió en el pleno parlamentario el proyecto de ley de rebajas fiscales, que consta de tres nuevas deducciones impositivas aplicadas en el tramo autonómico del IRPF:

La primera en el ámbito familiar, una nueva deducción de 500 euros para el cuidado de aquellos ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que vivan con el contribuyente.

La segunda de las deducciones propone “un incentivo para los madrileños que quieran cursar estudios superiores, mediante la deducción del 100% de los gastos por intereses de los préstamos concedidos para cursar estudios en grado universitario, máster y doctorado”.

En tercer lugar, el proyecto de ley incluye una nueva deducción de la cuota íntegra del impuesto del 25% de los intereses del préstamo hipotecario obtenido para adquirir un inmueble que tenga la consideración de vivienda habitual.

La diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez defendió la enmienda a la totalidad de su grupo y dijo que no comparte las deducciones fiscales y señaló que afectan solo a 30.000 personas. A su juicio, este proyecto “solo beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría”. La diputada de Vox Ana Cuartero explicó que su grupo ya había llegado a un acuerdo con Lasquetty para apoyar la iniciativa del Gobierno regional a cambio de reducir subvenciones en la misma cuantía que la reducción fiscal propuesta, unos 16 millones de euros. No obstante, señaló que la oposición del vicepresidente, Ignacio Aguado, invalidó el acuerdo con el Ejecutivo regional y dijo que este miembro del Consejo de Gobierno “se ha convertido en el mejor diputado del PSOE”. La diputada de Más Madrid María Azín rechazó las deducciones del Gobierno regional y manifestó que “estamos en una cuestión de confianza” de este Gobierno, al que acusó de “no ser capaz de sacar adelante su proyecto estrella”. El diputado de Cs Sergio Brabezo defendió esta iniciativa del Gobierno regional, aunque rechazó la enmienda de Vox, por pedir subvenciones sin decir cuáles. Pidió a Vox que “se tome la política en serio” y declaró que “tanto pellizco de monja está pasando factura a su grupo”, que vota el 80% de las veces con la izquierda. Por su parte, el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines defendió el proyecto del Gobierno regional y pidió “a los que no militan en la izquierda” que apoyen estas rebajas fiscales. Finalmente, el diputado socialista Fernando Fernández afirmó que este proyecto afectará solo a 30.000 madrileños, por lo que propuso enmendar este proyecto por tratarse de un “parche fiscal”. Asimismo, dijo que lamenta que esta sea la primera ley que el Gobierno trae a la Asamblea en lugar de una que “mejorara la vida de la mayoría de los madrileños y ayudara a quienes más lo necesitan” “Nos gustaría que las medidas que hoy presenta el Ejecutivo fueran orientadas a ayudar a aquellos que más lo necesitan”, dijo el diputado socialista.