El PP y C's discrepan sobre la relación y posibles pactos con Vox en Andalucía

Dirigentes del PP y Ciudadanos (Cs), partidos que negocian un pacto de gobierno en Andalucía, han puesto de manifiesto sus discrepancias sobre el papel y la relación que quieren mantener con Vox, convertido en la llave para la investidura y la estabilidad del nuevo Ejecutivo autonómico.

A falta de detalles sobre el contenido de la negociación programática que llevan a cabo populares y naranjas en un grupo de trabajo, el papel que desempeñará Vox en la legislatura ha evidenciado las diferencias entre el PP y Cs. Los líderes de Vox han reclamado ya un papel protagonista para garantizar la estabilidad del futuro ejecutivo, planteamiento al que se han referido desde las direcciones del PP y Ciudadanos.

En Bruselas, el líder de Cs, Albert Rivera, ha calificado a Vox de "populista" y ha asegurado que su partido no "irá de la mano de los que van con Le Pen". "El acuerdo pasa por partidos que creen y apoyan la Constitución y partidos que tienen un proyecto común para Europa, la solución no es destruir Europa, no es ir con Wilders o Le Pen, es ir con Macron", ha dicho Rivera en declaraciones a la prensa, en relación con los posibles pactos de Gobierno en Andalucía.

También ha instado al PSOE a no "bloquear" cualquier pacto de gobierno entre Ciudadanos y PP, lo que le ha llevado a pedir a Pedro Sánchez que permita un gobierno en Andalucía y que sea respetuoso con el constitucionalismo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido que Albert Rivera "desprecia" a los 400.000 votantes andaluces de su formación política cuando le tilda de "populista" y ha añadido: "Si lo que pretende es el visto bueno socialista, para continuar el socialismo con otras siglas y no levantar las alfombras, que no cuenten con nosotros".

Por su parte, un sector del PP andaluz no descarta que el PSOE andaluz opte por la abstención en última instancia para evitar que Vox sea determinante, según han dicho a Efe fuentes del partido. Frente a la posición de Rivera respecto a Vox, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmado que en el proceso de negociación abierto para el gobierno andaluz "evidentemente Vox va a ser escuchada, y nosotros la queremos escuchar -ha dicho-".

Para el líder popular, cada fuerza es legítima para "escoger con quien negocia y con quien no" y, aunque respeta la posición de Cs, no ha ocultado que "desde el minuto uno" el PP ha dicho que van "a hablar con todos", incluido Vox.

El PP escuchará, por tanto, con "naturalidad" las propuestas de Vox, si bien aún no se han producido los contactos formales, según Moreno. Entretanto, el PSOE de Andalucía está "a la espera" de que el PP y Ciudadanos "comprendan que el camino no es Vox", y no dan "nada por perdido" porque fue la formación más votada en las elecciones andaluzas.

"Hasta que no haya investidura no se da nada por perdido", ha recalcado en una comparecencia ante los periodistas el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que ha instado al PP y a Cs a que digan "a cambio de qué" tienen el apoyo de Vox.