Elecciones Aragón

El análisis de Francisco Marhuenda tras las elecciones en Aragón: "El grado de desgaste de Sánchez se visualiza una vez más"

Marhuenda ve en Aragón una nueva muestra del desgaste de Sánchez y "la consolidación del bloque de centro-derecha".

Francisco Marhuenda

El análisis de Francisco Marhuenda tras las elecciones en Aragón | Antena 3 Noticias

Beatriz García
Publicado:

Los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón vuelven a reflejar, según el análisis del periodista y director de La Razón, Francisco Marhuenda, el creciente desgaste político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El grado de desgaste de Sánchez se visualiza una vez más. Ya tenemos unas segundas elecciones: las primeras en Extremadura fueron un fracaso socialista y ahora vuelve a ser otro", señala el analista.

Aunque el Partido Popular no ha alcanzado la mayoría absoluta que buscaba, Marhuenda subraya que el mensaje de las urnas es claro: "El PP no consigue el resultado que busca, pero sí logra una mayoría suficiente y claramente ha ganado". En su opinión, lo ocurrido en Aragón confirma que el centro-derecha ha ganado con claridad, lo que abre ahora una nueva fase política marcada por la negociación y los pactos.

Marhuenda destaca que el escenario postelectoral obliga al entendimiento entre el PP y Vox para mantener el gobierno autonómico. "Lo que se muestra es que el centro-derecha ha ganado claramente; ahora lo que tienen que hacer es dialogar", apunta.

El periodista también pone el foco en la estrategia del presidente del Gobierno, que a su juicio pasa por provocar el desgaste del PP a través de su relación con Vox. "Sánchez piensa que lo que tiene que conseguir es que el PP se desgaste con Vox. Veremos si lo consigue, yo creo que no", afirma, dejando entrever que el fortalecimiento de la formación de Santiago Abascal en Aragón puede dificultar ese objetivo.

Resultados de las elecciones en Aragón

El PP gana las elecciones de Aragón, pero queda lejos de la mayoría absoluta y se ve abocado, una vez más, a negociar con un Vox que sale muy reforzado, ya que ha duplicado su representación. Al mismo tiempo, el PSOE sufre un duro revés y repite su peor resultado histórico en la comunidad, mientras desaparecen del Parlamento fuerzas tradicionales como el Partido Aragonés y Podemos.

El adelanto electoral anunciado por el presidente aragonés, Jorge Azcón, ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos, ha dado lugar a una Cámara más fragmentada, pero con un claro vencedor ideológico: el bloque conservador, que sale fortalecido y con mayor capacidad de influencia.

