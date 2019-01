PP y Vox seguirán negociando el próximo martes tras acercar posturas con ayudas para hombres víctimas de violencia doméstica

PP y Vox mantendrán una reunión de trabajo el próximo martes para seguir negociando el apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía, después de una conversación entre sus secretarios generales en la que no se ha abordado la cuestión de la violencia de género, una de las condiciones impuestas por Vox. Según han informado fuentes del PP, el secretario general de este partido, Teodoro García Egea, ha mantenido con su homólogo de Vox, Javier Ortega Smith, una conversación telefónica "afable" de unos 20 minutos, en los que han repasado alguno de los aspectos que debe acometer el próximo Gobierno andaluz.

Entre ellos, la realización de una auditoría de los gastos de la Junta, la optimización de recursos o el "desmontaje" de la considerada administración paralela, pero no la propuesta que García Egea tenía previsto hacer a Vox de establecer ayudas para todas las víctimas de la violencia doméstica, incluidos los hombres. El PP ha decidido realizar esta oferta a Vox después de que este partido exigiera, como condición para dar su apoyo, poner sobre la mesa la sustitución de la Ley de Violencia de Género por otra "realmente eficaz" al entender que "atenta" contra la Constitución y contra el Estado de Derecho.

Pero en la conversación de este viernes, la primera para buscar un acuerdo sobre la investidura, lo que el PP ha planteado a Vox es la necesidad de articular una mayoría en el Parlamento para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y conseguir el cambio tras 37 años de gobierno del PSOE. También medidas sobre el fomento de la inversión y el emprendimiento en Andalucía para convertirla "en una de las regiones más prósperas de Europa", según el PP.

Tras esta conversación telefónica, los números dos de ambos partidos se han emplazado a mantener una reunión de trabajo el próximo martes en la que continuar desarrollando los posibles puntos de acuerdo para el apoyo de Vox a la investidura de Moreno.

El PP ofrece a Vox ayudas para hombres víctimas de violencia doméstica

El PP ha abierto la negociación con Vox sobre la investidura de Juanma Moreno tras anunciar que le ofrecerá ampliar las ayudas a todas las víctimas de "violencia doméstica", sea cual sea su sexo. A esta propuesta, después de la amenaza de Vox de no apoyar el pacto de PP y Ciudadanos si se mantiene la actual ley de violencia de género, se ha referido el líder de los populares Pablo Casado, en Las Palmas, donde ha dicho que el 25 por ciento de víctimas de "violencia familiar" no son mujeres. Desde la aceptación de los principios que marca la Constitución, ha afirmado Casado, sin citar a Vox, el PP no tiene inconveniente en escuchar a quien propone establecer ayudas "para las otras víctimas de la violencia familiar" o tomar medidas para reducir "las denuncias falsas" en materia de violencia machista.

Los populares son conscientes de que las negociaciones para conformar un gobierno no son fáciles y por ello el portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, ha recordado que todo requiere "su tempo" y que ahora es el momento de que cada grupo plantee sus exigencias. El PP andaluz defiende que hay muchos puntos de coincidencia entre "las fuerzas del cambio" (donde incluyen a Cs y Vox) y apuesta por un acuerdo de tres grupos como el de la Mesa del Parlamento. Mientras tanto, PP y Cs avanzan en su negociación sobre la estructura del hipotético gobierno de coalición que ambos formarían.