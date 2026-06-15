Vídeo: la tensión entre Isabel Rodríguez y los manifestantes por el desahucio de una mujer de 87 años

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido increpada por miembros del Sindicato de Inquilinos, que le han exigido medidas para frenar el desahucio de Maricarmen Martín, una madrileña de 87 años cuyo lanzamiento está previsto para la próxima semana.

Durante la protesta, los asistentes le reprocharon que no haya actuado para evitar la situación y reclamaron una solución para la afectada.

Reclaman detener el desalojo

Entre los gritos dirigidos a la ministra, los manifestantes pidieron que no se recurra a la actuación policial durante el procedimiento. "La están matando con el desahucio que tiene la semana que viene", denunciaron durante la concentración.

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