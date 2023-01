Vicente Vallés: "El mensaje del PSOE es claro: la ley del 'solo sí es sí' se va a cambiar sí o sí"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que el Gobierno corregirá la ley del 'solo sí es sí'. De esta manera, desde la Moncloa se busca paliar los "efectos indeseados" que se han producido desde que esta entró en vigor y por la que se han producido numerosas rebajas de condenas a agresores. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que horas antes había confirmado que el Gobierno trabajaba para "hacer ajustes" en la ley con el fin de "evitar los efectos indeseados".

Esta decisión no ha hecho sino acrecentar la tensión en el Gobierno entre el sector PSOE y el sector Podemos: el bloque socialista ha actuado por su cuenta y ha propuesto este cambio en la ley en contra de la opinión de Podemos, su socio en la Moncloa. De esta manera, Pedro Sánchez ha dado un giro radical con respecto a su decisión inicial y, si antes se mostraba reticente a cambiar la normativa, ahora sí cree indispensable llevar a cabo esta modificación con el fin de poner freno al desgaste electoral.

De "medida estrella" a motivo de tensión

Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, ha expuesto la creciente tensión que ha generado dentro del Gobierno la conocida como ley del 'solo sí es sí'. Una ley que, al principio de la legislatura, "figuraba en la lista de las medidas estrella de la coalición PSOE-Podemos. Y, muy especialmente, del sector Podemos del Gobierno, porque iba a ser elaborada por el ministerio de Igualdad, bajo el mando de una de las líderes de Podemos, Irene Montero", señala Vallés.

El presentador del informativo ha manifestado que ahora, tres años después de la aprobación de esta ley, "ha demostrado ser un acto fallido". Aunque este fallo no lo achaca en exclusiva al ministerio de Igualdad, ya que la ley "fue aprobada por el consejo de ministros al completo. Y por más de 200 diputados del Congreso", añade Vallés.

"Ni PSOE ni Podemos querían pensar que la ley del 'solo sí es sí' se iba a convertir en una ventaja para los delincuentes sexuales"

De hecho, Vicente Vallés recuerda que "la aprobación de la ley en el Parlamento fue acogida con euforia por la bancada de la coalición, con aplausos de unos hacia otros". Una alegría que no podían imaginar que acabaría por convertirse en todo un quebradero de cabeza: "Ni PSOE ni Podemos querían pensar entonces que la ley del 'solo sí es sí' se iba a convertir en una ventaja para los delincuentes sexuales y en una pesadilla política para los dos partidos".

Retomando las palabras de Bolaños en las que el ministro de la Presidencia anunciaba que en esta ocasión se pedirá consejo a los expertos en la materia, el presentador ha incidido en el hecho de que, si eso es así, "se deduce que la vez anterior se ignoró el consejo de los expertos".

"Frenar el desgaste a cuatro meses de las elecciones"

"El mensaje del PSOE es claro: la ley del 'solo sí es sí' se va a cambiar sí o sí. Los socialistas quieren frenar cuanto antes el desgaste, cuando estamos a solo cuatro meses de las elecciones", comenta Vallés, que señala que, lo que realmente están buscando es dar "un golpe de efecto político, para dar la sensación de que se hace algo".

No obstante, "ningún cambio en la ley hará que los delincuentes sexuales que ya se han beneficiado de una condena menor vayan a tener una condena mayor", argumenta el presentador. "Pero el sector Podemos no quiere asumir el papel de partido perdedor. No quiere asumir el coste político de aceptar que la ley está mal hecha", añade.

Y es que "Podemos se resiste a aceptar los cambios que quiere imponer el PSOE. Pero, al mismo tiempo, ese sector Podemos está dispuesto a hacer lo que sea necesario para no salir del Gobierno, para salvar la coalición", expone Vallés.

Más de 300 delincuentes sexuales beneficiados

La realidad es que "más de 300 delincuentes sexuales se han beneficiado de reducciones en sus condenas en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'", expone Vicente Vallés. "Y es ahora, después de más de 300 casos, cuando Moncloa ha decidido que hay que cambiar esa ley. Sus socios de Podemos no quieren".